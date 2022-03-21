Петропавловск-Камчатский, , 09:44 — REGNUM Жительницу Елизово осудят на Камчатке за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности своей 7-месячной дочери. Женщину уже ограничили в родительских правах — ребёнок находится под опекой в полной семье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 марта в краевой прокуратуре.

Ребёнок Pixabay.com

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Следствие установило, что мать не удержала ребёнка на руках и уронила девочку на пол. Пытаясь поднять дочь, она уронила её ещё раз.

После случившегося врачи диагностировали у ребёнка мозговую травму, перелом теменной кости, подкожную гематому теменной области, кровоподтеки на коже головы и лица.

Женщина полностью признала свою вину. Ей грозит до трёх лет ограничения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, следственным отделом по г. Нижнеудинск СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины, которая оставила в опасности своего 7-летнего сына, ребёнок погиб.