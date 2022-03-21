Париж, 21 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В случае переизбрания президент Франции Эммануэль Макрон намерен снизить налогообложение для гражданских пар, разрешив им совместно декларировать свои доходы и платить налоги, передает BFM TV.

Pablo Tupin-Noriega Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон хочет снизить налогообложение для гражданских пар. Если Макрон будет переизбран в апреле 2022 года, кандидат в президенты предложит парам, проживающим вместе, декларировать и совместно платить подоходный налог.

Мера позволит парам снизить сумму налогов в случае значительной разницы между доходами двух человек, проживающих вместе. Для женатых людей совместная декларация снижает подоходный налог примерно на 12%.

В настоящее время только супружеские пары могут подать единую декларацию.

Как сообщало ИА REGNUM, спустя десять лет после нападений в Тулузе, в результате которых погибли семь человек, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Израиля Ицхак Герцог почтили память о погибших.