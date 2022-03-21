Доха, , 09:44 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём, находящийся в турне по странам Ближнего Востока, встретился 20 марта с катарским коллегой Халидом бен Халифой бен Абулазизом аль-Тани, с которым обсудил сотрудничество в ряде областей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Катар Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, представители двух стран обсудили сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и образования.

Известно, что переговоры премьер-министров Южной Кореи и Катара состоялись на фоне стремления Сеула укрепить энергетическое сотрудничество с Катаром, а также опасений по поводу нарушения цепочек поставок из-за украинского кризиса.

Ранее Ким Бу Гём нанёс визит эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани.

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