Москва, 21 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В связи с событиями на Украине уровень инфляции в еврозоне будет высоким в течение длительного периода времени. Об этом заявил вице-председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос Хурадо в интервью газете Handelsblatt, передаёт ТАСС.

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По его мнению, до начала специальной военной операции России на Украине на текущий год ЕЦБ прогнозировал рост ВВП 4% и чуть меньший на 2023 год.

«В последних прогнозах ЕЦБ на 2022 год предполагается рост экономики в еврозоне более чем на 2%. Но, скорее всего, будет более высокая инфляция. Никакой стагфляции ожидать не следует», — считает де Гиндос Хурадо.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский центральный банк повысил свой прогноз по инфляции в странах еврозоны на ближайшие три года.

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