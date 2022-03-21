Индиан-Уэллс, США, 21 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл представителю США Тейлору Фритцу в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

(сс) Tourism Victoria Рафаэль Надаль

Надаль два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, три ошибки на подаче и 4 из 9 брейков.

Для Надаля это поражение стало первым в сезоне. 35-летний испанский теннисист является четвёртой ракеткой мира. 24-летний Фритц занимает 20-е место в мировом рейтинге.