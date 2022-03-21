Москва, 21 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. На данный момент безработица в Москве находится на минимальном уровне — 0,4% экономически активного населения. Об этом 21 марта мэр столицы Сергей Собянин написал в своём личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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Говоря о ситуации в экономике, он отметил, что роста безработицы на данный момент не наблюдается. В то же время мэр Москвы напомнил, что свыше 300 иностранных компаний заявили о прекращении своей деятельности на территории города. Некоторые таких заявлений не делали, но ушли в простой из-за срывов поставок комплектующих и сырья.

«По отношению к своим работникам большинство иностранных компаний ведет себя корректно — выплачивает заработную плату и соблюдает законодательство о труде. Подозреваю, что многие втайне надеются переждать нынешнюю турбулентность и затем потихоньку начать работать снова. Посмотрим», — написал Собянин.

При этом глава города отметил, что власти столицы готовятся к последствиям ухода иностранных компаний с российского рынка. Так, на территории города был открыт специальный кадровый центр, задача которого помочь сотрудникам покинувших Россию организаций найти работу или получить новую профессию.