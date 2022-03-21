Ростов-на-Дону, 21 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев навестил девятилетнюю девочку, госпитализированную после коммунальной аварии в Ростове-на-Дону.

В больнице

«Навестил в реанимации Полину, ночью её доставили в Ростовскую ОДКБ [областную детскую клиническую больницу] с ожогами ног. Всего пострадали 13 человек, в том числа двое детей. Все сейчас находятся в медицинских учреждениях города с термическими ожогами 2 и 3 степени. Всем оказывается помощь», — написал глава региона в телеграм-канале.

Известно, что ещё одной пострадавшей 16 лет. Подросток, как и остальные пострадавшие взрослые, находится на лечении в больнице скорой медицинской помощи (БСМП).