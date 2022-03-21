Донецк, 21 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. За последние сутки на территории Донецкой Народной Республики погибли двое местных жителей. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В представительстве рассказали, что за последние сутки в результате обстрелов украинских военных погибли два человека, пострадали 28 человек. Уточняется, что среди пострадавших оказались два корреспондента СМИ Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе под миномётный обстрел украинских националистов попали журналисты.