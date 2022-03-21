Биробиджан, 21 марта 2022, 09:55 — REGNUM Глава столицы Еврейской АО Максим Семёнов констатировал резкий рост цен в магазинах города. В торговых точках ажиотаж, стоимость товаров меняется почти ежедневно, написал мэр Биробиджана 21 марта в своём телеграм-канале.
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Он рассказал, что увидел объявление в автомагазине с просьбой к покупателям уточнять цены на товары у продавца. Такой призыв мэр назвал незаконным и напомнил, что ценники должны соответствовать стоимости товара.
Как сообщало ИА REGNUM, стоимость товаров, закупленных по старым ценам, растёт из-за необходимости закупать новые партии продуктов, объяснила жителям Приамурья министр экономического развития и внешних связей региона Оксана Кукшенева. Она подчеркнула, что повышение цен в магазинах даже по этим причинам не всегда обоснованно.