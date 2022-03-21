Владивосток, , 09:49 — REGNUM В Приморье ведётся строительство сразу нескольких мостов в муниципалитетах, сдать сооружения планируют в текущем году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Мост Http://vologda-portal.ru

Читайте также: В Ульяновске мост по улице Минаева отремонтируют за 2,6 млрд рублей

Практически готовы к сдаче мосты на подъезде к Фокино, через реку Соколовка в Лазовском муниципальном округе и на улице Кирова в Артеме.

На мостах через реку Арзамасовка в Ольгинском районе строители приступили к монтажу металлоконструкций.

Продолжается строительство моста и через реку Партизанская в Партизанском районе.

«В этом году в крае начнётся строительство ещё минимум четырех мостов, сейчас идёт отбор подрядчиков», — пояснили в правительстве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в апреле начнётся реконструкция моста по улице Минаева, затраты оцениваются в 2,6 млрд рублей.