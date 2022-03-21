Иркутск, 21 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Иркутской области обострилась пожароопасная обстановка. Как сообщает 21 марта территориальное ГУ МЧС РФ, только за выходные дни (19−20 марта) в регионе возникло 37 пожаров.

Пожар

К примеру, в Ангарске 19 марта, во время пожара из многоквартирного дома пришлось эвакуировать 16 человек. На следующий день, 20 марта, там же были спасены шесть человек, 15 эвакуированы и двое — пострадали. Оба пожара произошли по электротехническим причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала года в Иркутской области произошло 1165 пожаров, погибли 55 человек, 51 человек получил травмы, 261 человек спасен на пожарах.

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