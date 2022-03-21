Москва, 21 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры захваченных в Киевской области вооружения и военной техники националистических батальонов и Вооруженных сил Украины.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

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«Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые, отступая, бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что изъятая техника и вооружение ВСУ будет передана военнослужащим Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства добавил, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.