Минобороны РФ показало кадры захваченного вооружения нацбатальонов и ВСУ
Москва, 21 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры захваченных в Киевской области вооружения и военной техники националистических батальонов и Вооруженных сил Украины.
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Отмечается, что изъятая техника и вооружение ВСУ будет передана военнослужащим Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства добавил, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.