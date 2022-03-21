Челябинск, 21 марта, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 577 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Всего в регионе исцелились уже 291 729 граждан. А выявили за всю пандемию 312 855 случаев заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 12 495 человек. Скончались от этого заболевания ещё 15 граждан.