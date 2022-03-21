Ульяновск, 21 марта, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Мелекесском районе Ульяновской области вынесено судебное решение по делу о поджоге дома. Причиной преступления стала месть, сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Под уголовное преследование попал 53-летний димитровградец. По данным следствия, он проник на чердак дома в одной из деревень Мелекесского района.

«Из мести поджог жилое строение, принадлежавшее его бывшей сожительнице», — говорится в сообщении.

Правоохранители оценили нанесённый ущерб в сумму более 2 млн рублей.

Суд признал димитровградца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества путём поджога»), назначив два года колонии-поселения. В надзорном ведомстве отмечают, что с осуждённого определено взыскать ущерб из-за поджога.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновске по указанной выше статье заведено уголовное дело по факту поджога в подъездах трёх домов по улице Автозаводская. Спасатели эвакуировали 20 человек, два жильца обратились за помощью к врачам. Расследование продолжается.

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