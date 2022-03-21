Москва, , 09:37 — REGNUM В город Балаклея Изюмского района Харьковской области доставлено восемь тонн гуманитарного груза. Об этом 21 марта сообщили в Минобороны РФ.

Гуманитарный конвой Insider

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В министерстве рассказали, что через пограничный пункт в Белгородской области российскими военнослужащими была доставлена партия гуманитарного груза общим объемом около восемь тонн — продовольствие, питьевая вода, товары первой необходимости.

Отмечается, что весь груз уже передан жителям населённого пункта.