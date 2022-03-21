Луганск, 21 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Луганск прибыл очередной, 112-й, гуманитарный конвой МЧС России. В регион 20 марта было доставлено свыше 56,7 тонны гуманитарной помощи, в том числе от Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Dnr-online.ru Гуманитарный конвой МЧС РФ

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«Нынешний конвой российских спасателей, состоящий из пяти автомобилей, среди них: один автомобиль Донского спасательного центра (один в сопровождении), три автомобиля с гуманитарной помощью от Республики Башкортостан — доставили в Луганск 56,722 тонны предметов первой необходимости, бытовой техники, стройматериалов, одежды, школьных принадлежностей», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что 17 марта 2022 года 111-й гуманитарный конвой, состоящий из 15 автомобилей, доставил в Луганск более 48,5 тонны первой необходимости, продуктов питания, стройматериалов, а также наборы сухих продовольственных товаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в ходе проведения 492 гуманитарных акций Россия доставила в Донецкую и Луганскую Народные Республики и различные области Украины — Киевскую, Запорожскую, Черниговскую, Харьковскую и Херсонскую области — почти 3800 тонн груза.

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