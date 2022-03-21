Орел, 21 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Арбитражный суд вынес постановление о прекращении производства по делу о признании несостоятельным (банкротом) МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла по иску ООО «Интер РАО — Орловский энергосбыт» в связи с отказом истца от заявления.

Пресс-служба администрации Орла Орловские трамваи

«Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла прекратить», — говорится в резолютивной части постановления.

Суд также постановил вернуть заявителю 4,2 тыс. рублей государственной пошлины, ранее выплаченной в федеральный бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года «Интер РАО — Орловский энергосбыт» направил иск о признании несостоятельным орловского транспортного МУПа в связи многомиллионной задолженностью предприятия.