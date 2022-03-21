Усть-Илимск, Иркутская область, 21 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Усть-Илимске (Иркутская область) устанавливают причину пожара с гибелью человека на территории приюта для бездомных животных. Подробности 21 марта сообщает территориальное ГУ МЧС РФ.

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Сообщение о пожаре в деревянном строении сторожки на Катымовском шоссе поступило в пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска ночью 21 марта в 02:15. К месту пожара были направлены два пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения строение было охвачено огнем полностью на площади 18 квадратных метров, произошло обрушение кровли.

В течение 10 минут открытый огонь был потушен. При разборке строительных конструкций на полу был обнаружен погибший мужчина. Его личность установлена, это сторож. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА, в Иркутской области отмечено обострение пожароопасный обстановки. Только в течение суток, 12 марта: произошло 16 техногенных возгораний, погиб один человек, ещё один пострадал и 29 человек спасены во время пожара в квартире многоквартирного дома в Ангарске.

Всего с начала года в Иркутской области произошло 1165 пожаров, погибли 55 человек, 51 человек получил травмы, 261 человек спасен на пожарах.

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