Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM Стоимость офисной бумаги за несколько дней возросла в Санкт-Петербурге как минимум в три раза. Корреспондент ИА REGNUM изучил предложения на маркетплейсах.

Бумага

На фоне подъёма цен на многие повседневные изменилась и стоимость предложения на рынке офисных товаров. Эта ситуация вынудит частные компании и другие организации, в том числе бюджетные, начать экономить ресурсы.

По данным «Яндекс Маркета», самый дешёвая упаковка бумаги формата А4 из 500 листов сегодня стоит минимум 867 рублей, при том, что ранее такую упаковку можно было приобрести примерно за 300. На «СберМегаМаркете» минимальная стоимость составляет 2199 рублей. Самое высокое предложение из той же категории обозначено отметкой в 6820 рублей.

Не найти привычной стоимости и в офлайновых сетевых гипермаркетах. Так, упаковка бумаги производимой в Ленобласти бумаги бренда SvetoCopy в «Ленте» стоит 1472 рубля, а со скидкой по карте — 1399. Здесь цена увеличилась почти в пять раз.

Изменения цен на рынке могут быть спровоцированы потребительской паникой и желанием перекупщиков на ней заработать. Сокращение предложения товаров увеличивает их стоимость. Отметим, после массовой скупки сахара спекулянты перешли на средства женской гигиены.