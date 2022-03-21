Москва, , 09:33 — REGNUM В Москве по программе реновации расселили 176 старых пятиэтажек. Их них 84 уже демонтировано по технологии умного сноса, сообщается на портале мэра столицы.

Реновация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На месте сноса старых домов начнется новое строительство жилья для обеспечения последующих волн переселения. В новостройки уже переехали 48 тысяч участников программы реновации.

В настоящее время в Москве насчитывается 543 стартовых площадок, из них 159 располагаются на месте демонтируемых зданий. На них планируется возвести 2,6 млн кв. метров недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2022 году по программе реновации планируется снести порядка 50−60 старых пятиэтажек.

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