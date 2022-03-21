Москва, 21 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Москве по программе реновации расселили 176 старых пятиэтажек. Их них 84 уже демонтировано по технологии умного сноса, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реновация

На месте сноса старых домов начнется новое строительство жилья для обеспечения последующих волн переселения. В новостройки уже переехали 48 тысяч участников программы реновации.

В настоящее время в Москве насчитывается 543 стартовых площадок, из них 159 располагаются на месте демонтируемых зданий. На них планируется возвести 2,6 млн кв. метров недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2022 году по программе реновации планируется снести порядка 50−60 старых пятиэтажек.

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