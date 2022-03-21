Луганск, , 09:32 — REGNUM В результате обстрела Донецка пострадал мирный житель. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В представительстве рассказали, что в Донецке в результате обстрела пострадал мирный житель. Кроме того, на ранее освобождённых территориях в результате украинских атак пострадали девять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сбежавший из Рубежного житель рассказал, как украинские военные устраивали стрельбу по мирным гражданам.