Рязань, 21 марта 2022, 09:41 — REGNUM Четверо военнослужащих из Рязанской области погибли в ходе спецоперации на Донбассе, об этом сообщил 20 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Страница Николая Любимова от 20 марта 20222 года
Страница Николая Любимова от 20 марта 20222 года
Https://vk.com/lybimovnikolay

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Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших гвардии лейтенанта Ильи Курбатова, гвардии капитана Эдуарда Гельмиярова, гвардии старшего лейтенанта Семёна Суховского и полковника Игоря Николаева.

«В Рязанской области проживают родные и близкие героев. Мы разделяем их горе и потерю. Сделаем всё, чтобы память о подвиге наших солдат, об их храбрости и преданности стране жила вечно», — написал глава региона на своей странице.