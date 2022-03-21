Рязань, 21 марта 2022, 09:41 — REGNUM Четверо военнослужащих из Рязанской области погибли в ходе спецоперации на Донбассе, об этом сообщил 20 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов.
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Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших гвардии лейтенанта Ильи Курбатова, гвардии капитана Эдуарда Гельмиярова, гвардии старшего лейтенанта Семёна Суховского и полковника Игоря Николаева.
«В Рязанской области проживают родные и близкие героев. Мы разделяем их горе и потерю. Сделаем всё, чтобы память о подвиге наших солдат, об их храбрости и преданности стране жила вечно», — написал глава региона на своей странице.