Оренбург, 21 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Оренбурге в грузовом лифте многоэтажки обнаружено тело 74-летнего горожанина, завернутое во фрагмент линолеума. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

City-yaroslavl.ru Лифт

По данным ведомства, мертвого пенсионера в жилом доме по ул. Чкалова обнаружили вечером 19 марта. При осмотре тела сделан вывод о насильственной смерти из-за множественных повреждений. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 32-летний ранее судимый мужчина. По версии следствия, он из личной неприязни убил пожилого оренбуржца и принял меры к сокрытию следов злодеяния.