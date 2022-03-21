Ростов-на-Дону, 21 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Двое детей пострадали в результате коммунальной аварии на улице Малиновского в Ростове-на-Дону, случившейся в ночь на 21 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Admin.tomsk.ru Ликвидация аварии не теплосетях

«Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства, обеспечивается надзорное сопровождение мероприятий по устранению последствий произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Так как кипяток начал попалась в квартиры жильцов многоквартирного дома, люди были эвакуированы. Пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Все они госпитализированы.

ИА REGNUM сообщало, что губернатор Ростовской области Василий Голубев, побывавший на месте коммунальной аварии в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону, пообещал оказать людям помощь.