Хабаровск, , 09:36 — REGNUM Власти Хабаровского края разрабатывают меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Одними из основных являются — занятость и социальная поддержка населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Михаил Дегтярев Khabkrai.ru

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Так, из-за ухода или приостановки деятельности нескольких компаний рискуют остаться без работы порядка 700 человек. Пока они отправлены в вынужденные отпуска и получают зарплату практически в полном объёме.

«Но нужно действовать на опережение. Готовится программа дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на местном рынке труда в 2022 году.⠀

Например, работники в простое смогут рассчитывать на выплату от 18 до 23 тысяч рублей. Эта инициатива потребует дополнительно 38,5 млн рублей.

Нужно предусмотреть переобучение людей за счет государства по востребованным для нашего края специальностям и оказывать финансовую поддержку тем предприятиям, которые перестраиваются на новые производственные процессы, для переобучения их специалистов», — сказал губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях антироссийских санкций крупным предприятиям промышленной сферы, так же как малому бизнесу, необходимо расставить приоритеты и кардинально пересмотреть свои статьи расходов. Так считает руководитель фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС), генеральный директор «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб.