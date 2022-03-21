Санкт-Петербург, 21 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге до середины новой рабочей недели ожидается теплая погода. Воздух днем в понедельник прогреется до +10 градусов, сообщает 21 марта ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Дмитрий Третьяков ИА REGNUM Солнце в Петербурге

По прогнозу, в понедельник, 21 марта, днем ожидается без осадков, будет дуть умеренный северо-западный, западный ветер. Температура воздуха днём поднимется до +8…+10 градусов.

«Атмосферное давление будет мало меняться», — говорится в сообщении.

Во вторник также осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер. Несмотря на то, что к ночи температура воздуха опустится до −1…+1 градусов, днём, благодаря солнцу, будет тепло, до +7…+9 градусов.

«Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться», — отметили в управлении.

В среду 23 марта без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью −1…+1 градус, днём +5…+7 градусов.