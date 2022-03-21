Биробиджан, , 09:33 — REGNUM Бывший мэр столицы Еврейской автономии Евгений Коростелёв осуждён на три года условно. Приговор ему вынес Биробиджанский городской суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 марта в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд George Hodan

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Экс-градоначальника судили по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления). Евгения Коростелёва признали виновным в том, что он отделил часть земельного участка детского сада и предоставил его для нужд предпринимателя в обмен на выполнение работ по возведению пристроя к дошкольному учреждению.

«Заведомо зная о незавершенном строительстве здания, он незаконно выдал разрешение на ввод его в эксплуаптацию, дав указание подчиненным работникам администрации на проведение аукциона по приобретению (выкупу) данного объекта», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, возглавлявший Еврейскую автономную область Александр Винников освобождён от назначенного ему наказания по статье 285 УК РФ (подстрекательство подчинённого к превышению полномочий). Решение вынесено областным судом.