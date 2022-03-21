Томск, , 09:28 — REGNUM В Томской области леса стали погибать гораздо интенсивнее. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата, площадь погибших лесных насаждений в 2021 году составила 50,8 тыс. га, что в 7,4 раза больше, чем в 2020 году.

Сибирская тайга Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Основная часть погибших лесных насаждений на площади в 36,8 тыс. га была повреждена вредными насекомыми (2020 — 5,0 тыс. га). Пожары уничтожили лесные насаждения на площади в 10,3 тыс. га, что в 2 раза больше по сравнению с 2020 годом», — отметили в службе статистики.

Тем временем, работы по лесовосстановлению в 2021 году проведены на площади 41,2 тыс. га (на 1,2% меньше, чем в 2020 году). Из них на естественное лесовосстановление пришлось 38,4 тыс. га, искусственное — на 1,9 тыс. га, комбинированное — на 0,9 тыс. га.

Добавим, что почти две трети территории Томской области покрыты лесами — 20 млн га или 63,4% территории. Более половины лесов являются хвойными, из которых сосна занимает до 30% площади, кедр — 18,1%, лиственница, ель и пихта — 5,7%.

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