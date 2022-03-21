Луганск, 21 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Украинские военные стреляли в мирных жителей Рубежного Луганской Народной Республики. Об этом сообщил сумевший выбраться из города местный житель Максим, передаёт РИА Новости.

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«Уничтожение жителей происходит. Украинская армия уничтожает мирных жителей. Стреляет… по домам, по мирным жителям», — цитирует агентство слова мужчины.

Максим смог выбраться в освобождённый от украинских формирований город Старобельск, где организован пункта для обогрева для эвакуированных. Он рассказал, что украинские военные выгоняют жителей из квартир, они вынуждены прятаться в подвалах без света и воды.

«Мы 12 дней просидели в подвалах без света, без воды. Газ только был. Воду ходили набирать — очереди стояли бешеные. Это уничтожение народа, по-другому не назову», — рассказал Максим.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе украинские военные обстреляли журналистов.