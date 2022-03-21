Сеул, , 09:26 — REGNUM По состоянию на конец февраля 2022 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $98,14 млрд, что на $4,97 млрд больше по сравнению с январем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

По их словам, показатель продемонстрировал рост впервые за три месяца. Рост обусловлен увеличением долларовых депозитов.

Объём депозитов в долларах США увеличился на $4,51 млрд, до $83,43 млрд, в евро — на $610 млн, до $5,61 млрд. Однако объём депозитов в юанях сократился на $140 млн, до $1,9 млрд.

Общий объём депозитов юридических лиц вырос на $5,17 млрд, до $80,81 млрд, однако физических лиц, напротив, сократился на $200 млн, до $17,33 млрд.

Банковский вклад (депозит) — это фиксированная денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов.