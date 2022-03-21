Сеул, 21 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. По состоянию на конец февраля 2022 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $98,14 млрд, что на $4,97 млрд больше по сравнению с январем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По их словам, показатель продемонстрировал рост впервые за три месяца. Рост обусловлен увеличением долларовых депозитов.

Объём депозитов в долларах США увеличился на $4,51 млрд, до $83,43 млрд, в евро — на $610 млн, до $5,61 млрд. Однако объём депозитов в юанях сократился на $140 млн, до $1,9 млрд.

Общий объём депозитов юридических лиц вырос на $5,17 млрд, до $80,81 млрд, однако физических лиц, напротив, сократился на $200 млн, до $17,33 млрд.

Банковский вклад (депозит) — это фиксированная денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов.