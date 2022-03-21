Москва, 21 марта 2022, 09:26 — REGNUM Биооружие, которое разрабатывалось на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет «определенных этносов», заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, целью этих биологических экспериментов, проводимых Пентагоном с использованием биоматериалов, «полученных от подопытных славян Украины и других соседних с Россией стран, является разработка этнического оружия против русского населения России».
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Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта Минобороны РФ опубликовало часть данных о более чем 30 биологических лабораториях США на Украине, работавших с возбудителями смертельных болезней.
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