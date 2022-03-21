Барнаул, , 09:24 — REGNUM В условиях антироссийских санкций крупным предприятиям промышленной сферы, так же как малому бизнесу, необходимо расставить приоритеты и кардинально пересмотреть свои статьи расходов. Так считает руководитель фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС), генеральный директор «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб. Его слова 21 марта цитирует телеграм-канал АКЗС.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Крупным предприятиям промышленной сферы, так же как малому бизнесу, сегодня необходимо расставить приоритеты и кардинально пересмотреть свои статьи расходов. У нас работают около 2 тыс. человек, поэтому незначительных бизнес-процессов нет, за всеми стоят очень весомые ресурсы. Систему в целом и все её составляющие нужно тщательно проанализировать, внести необходимые изменения», — считает Сергей Приб.

По его оценке, главная цель — сохранить качественное электроснабжение жителей края — в любом случае остается неизменной.

Также депутат отметил, что определенные сложности вызывает рост цен на комплектующие и расходные материалы: кабели, релейную защиту и автоматику, оргтехнику, серверное оборудование и даже офисную бумагу. Но и в такой ситуации, отмечает Приб, важно находить положительные моменты.

«Мы давно внедряем в работу систему электронного документооборота, полноценный переход на которую позволит свести к минимуму затраты на канцелярию и принесет большой положительный эффект в будущем. Этот же принцип может быть полезен в работе с потребителями. Им уже давно доступна онлайн-оплата без бумажных чеков и квитанций, которая проще и быстрее. При этом все документы сохраняются в электронном виде. Остается донести это до наших абонентов», — рассказал он.

Гендиректор «Алтайкрайэнерго» отметил, что своевременным и важным стало направление Правительством Российской Федерации 1 трлн рублей на первоочередную поддержку работы российского промышленного сектора в условиях санкций. Эта сумма будет распределена между субъектами Российской Федерации, почти половина средств при этом будет направлена на стимулирование рынка труда.

«Кроме того, Правительство готовится запустить кредитную программу для системообразующих предприятий, которая должна помочь им получить дополнительные оборотные средства. Это не исчерпывающие меры. Нужны новые механизмы, новые алгоритмы и принципы.

Ресурсы ограничены, но они есть, главное правильно ими воспользоваться. Как никогда важно объединиться, чтобы создать в этих сложных условиях обновленную систему взаимоотношений бизнеса, государства и общества, изначально настроенную на импортозамещение», — считает Сергей Приб.

Напомним, западные страны продолжают массово вводить санкции против России, вступившей в борьбу с неонацистами и вставшей на защиту Донбасса. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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