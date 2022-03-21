Чебоксары, 21 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор по уголовному делу о конфликте между сельчанками, которое завершилось смертью. Преступление совершено в Вурнарском районе, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Фигуранткой уголовного дела стала 56-летняя жительница Вурнарского района. По данным правоохранителей, вечером 13 декабря 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях в одной из деревень Вурнарского района, она побила деревянным ухватом и чапельником 65-летнюю односельчанку, которая также гостила в доме.

Экспертиза насчитала не менее пяти ударов. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Обвиняемую взяли под стражу. В управлении отмечают, что она дала признательные показания. Суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшей»).

Решением суда назначено семь лет и шесть месяцев колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье вынесен приговор в Яльчикском районе Чувашии. По данным следствия, местный житель избил знакомого, который не возвращал сдачу после покупки алкоголя. Пострадавший скончался в больнице, а фигурант уголовного дела получил семь лет колонии строгого режима.

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