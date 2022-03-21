Тулуза, Франция, 21 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Спустя десять лет после нападений в Тулузе, в результате которых погибли семь человек, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Израиля Ицхак Герцог почтили память о погибших, передает BFM TV.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Осуждая террористическую атаку, отдавая дань уважения жертвам, Эммануэль Макрон напомнил, что «в тот день впервые во Франции школа стала полем битвы исламистского фундаментализма».

«Мы сильнее террористов, мы держимся, мы не опустили головы, мы не опустили руки», — заявил президент Франции.

Лидеры возложили венок во дворе школы, у подножия «Древа жизни», памятника жертвам.«Мы вместе, чтобы победить терроризм во всех его формах и уничтожить антисемитизм, в том числе и тот, который скрывается под маской антисионизма», — заявил Эммануэль Макрон.

На церемонии в Тулузе присутствовали около 2000 человек.

В марте 2012 года террорист взял на себя ответственность за убийство семи человек, в том числе трёх детей, в еврейской школе в Тулузе.

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