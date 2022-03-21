Уфа, , 09:24 — REGNUM Пешехода госпитализировали после наезда на него автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Пешеход 1ul.ru

Сообщается, что ДТП произошло вечером 20 марта в Туймазинском районе на 1318 км автотрассы Уфа — Самара — Челябинск. Автомобиль ВАЗ-2121, за рулем которого находился 47-летний мужчина, наехал на пешехода. Пострадал 58-летний житель Белебея. Его срочно доставили в медучреждение.

«Со слов водителя, пешеход внезапно выбежал на проезжую часть», — сообщает пресс-служба.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии произошло ДТП с участием служебной машины мэра одного из городов.