Тбилиси, , 09:21 — REGNUM Большинство жителей Грузии поддерживают решение правительства страны не присоединяться к санкциям, введённым против России за спецоперацию по денацификации Украины. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённым Международным центром GORBI, передаёт телеканал «Имеди».

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно обнародованным данным исследования, против антироссийских санкций были 64% опрошенных. 30,4% участников опроса заявили, что не согласны с позицией властей. Ещё 5,2% не ответили на вопрос.

Сообщается, что среди сторонников самой крупной оппозиционной в Грузии партии «Единое национальное движение» (ЕНД), участвовавших в опросе, отказ правительства от санкций поддержали 25%.

Опрос проводили с 10 по 16 марта. В исследовании участвовали 1008 респондентов. Погрешность оценивается в 3%.

Напомним, партия ЕНД и её союзники крайне негативно отреагировали на решение грузинских властей не поддерживать антироссийские санкции. В правительстве своё решение объяснили тем, что противостояние с Россией негативно скажется в первую очередь на жителях Грузии.

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