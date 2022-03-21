Владивосток, 21 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Приморье участились случаи нахождения медвежат-сирот. Малышей, оставшихся без матери, спасают специалисты краевого минлесхоза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Приморского края Медвежата

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Так, несколько дней назад в центр реабилитации диких животных в Алексеевке привезли гималайского медвежонка, которого нашли в Партизанском районе. Еще двух малышей накануне нашли в Спасском районе в воскресенье 20 марта.

По словам специалистов, ситуация характерна для этого времени года. Гималайские медведи часто зимуют в дуплах деревьев. Если медведицу весной что-то тревожит, она, как правило, уходит, детёныши остаются одни.

«Стараемся спасти всех медвежат, чтобы осенью выпустить их в естественную среду обитания», — рассказал первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморья Алексей Суровый.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в национальном парке «Земля леопарда» появился детеныш редчайшего амурского горала — ученые встретили группу горалов с козлёнком. Это впервые за последние 100 лет подтвердило теорию о присутствии в регионе устойчивой размножающейся группировки краснокнижных животных.