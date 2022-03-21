Горно-Алтайск, , 09:16 — REGNUM Дефицита продуктов питания первой необходимости в Горно-Алтайске и селе Майма Республики Алтай нет. Но цены в некоторых магазинах явно завышены, рассказал глава региона Олег Хорохордин по итогам заседания оперштаба, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Цена на сахар, например, варьируется от 70 до 100 с лишним рублей. В социальных сетях жители сообщают о ценах до 130−140 рублей, и это недопустимо. Жители фиксируют повышение цен на гречневую и другие крупы, молочную продукцию, соль», — отметил он.

В связи с этим он попросил сотрудников Антимонопольной службы проверить обоснованность завышения цен на сахар, масло, крупы и другие продукты. Кроме того, он призвал жителей не создавать ажиотажный спрос, закупая впрок продукты. По его словам, созданный таким образом дефицит может повлиять на цены у продавцов.