Донецк, , 09:15 — REGNUM Вооружённые силы Украины устроили обстрел Донецка с использованием установки «Град». Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Установка Град Скриншот видео страницы ZloyFenix

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В представительстве рассказали, что был зафиксирован обстрел со стороны украинских вооружённых формирований, расположенных в населённом пункте Новомихайловка.

В 8:47 по Петровскому району Донецка боевики выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные обстреляли город Первомайск в ЛНР.