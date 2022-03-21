Тула, 21 марта, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Около 500 вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик прибудут в Тульскую область 21 марта, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Россия! Донбасс! Крым!

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Поездом в регион доставят 496 человек, в том числе 121 ребёнка. Эвакуированных жителей Донбасса в Тульской области встретят около 140 волонтёров и психологи МЧС. Людей осмотрят медики, в случае необходимости окажут помощь. Затем их организованно доставят в пункты временного размещения (ПВР) — на базах гостиниц и санаториев в Туле, Донском, Новомосковске, Плавске, а также в Суворовском районе.

«В регионе есть отработанный алгоритм действий при приёме вынужденных переселенцев. Прошу всех ответственных оперативно и грамотно отработать поставленные задачи», — отметил первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Валерий Шерин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тульская область приняла 520 вынужденных переселенцев из Донбасса, прибывших централизованно.