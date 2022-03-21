Барнаул, , 09:13 — REGNUM В хлеборобом Алтайском крае вопросы подготовки к посевной кампании находятся на особом контроле. Тему поставок минеральных удобрений, а также другие важные вопросы отрасли обсудили на зональном совещании в Кулундинском районе. Подробности 21 марта со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова сообщает сайт правительства региона.

Внесение минеральных удобрений Александр Погожев © ИА REGNUM

«Всем известно, что еще с прошлого года на федеральном уровне сформированы графики поставок по предварительно заявленным объемам минеральных удобрений. По нашей просьбе Минсельхоз России поставил на контроль вопрос о переносе сроков поставки на более ранние.

В целом работа ведется без серьезных сбоев, и на сегодня в наличии у хозяйств имеется уже 137 тысяч тонн минеральных удобрений. Отмечу, что в прошлом году на этот период было приобретено 100 тысяч тонн», — рассказал Александр Лукьянов.

Он также подчеркнул, что темпы обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами, семенами и другими материально-техническими ресурсами постоянно контролируются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае структура посевных площадей в 2022 году значительных изменений не претерпит, но по ряду культур ожидается увеличение посевов: пшеницы, сои, сахарной свеклы, овощей и картофеля.

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