Барнаул, 21 марта, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В хлеборобом Алтайском крае вопросы подготовки к посевной кампании находятся на особом контроле. Тему поставок минеральных удобрений, а также другие важные вопросы отрасли обсудили на зональном совещании в Кулундинском районе. Подробности 21 марта со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова сообщает сайт правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Внесение минеральных удобрений

«Всем известно, что еще с прошлого года на федеральном уровне сформированы графики поставок по предварительно заявленным объемам минеральных удобрений. По нашей просьбе Минсельхоз России поставил на контроль вопрос о переносе сроков поставки на более ранние.

В целом работа ведется без серьезных сбоев, и на сегодня в наличии у хозяйств имеется уже 137 тысяч тонн минеральных удобрений. Отмечу, что в прошлом году на этот период было приобретено 100 тысяч тонн», — рассказал Александр Лукьянов.

Он также подчеркнул, что темпы обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами, семенами и другими материально-техническими ресурсами постоянно контролируются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае структура посевных площадей в 2022 году значительных изменений не претерпит, но по ряду культур ожидается увеличение посевов: пшеницы, сои, сахарной свеклы, овощей и картофеля.

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