Под Рязанью при обрушении здания погиб мужчина
Рязань, 21 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина 2000 года рождения при обрушении здания в Скопине Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.
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Обрушившийся дом в Скопине
О трагедии стало известно 19 марта — в микрорайоне Заречный частично обрушилось кирпичное заброшенное здание. Организована доследственная проверка, назначены необходимые экспертизы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.