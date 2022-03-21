Рязань, 21 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина 2000 года рождения при обрушении здания в Скопине Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Https://ryazan.sledcom.ru Обрушившийся дом в Скопине

О трагедии стало известно 19 марта — в микрорайоне Заречный частично обрушилось кирпичное заброшенное здание. Организована доследственная проверка, назначены необходимые экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.