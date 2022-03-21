Донецк, 21 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм, сообщает 21 марта представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«После 3:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства добавил, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.