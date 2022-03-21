Ростов-на-Дону, 21 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, побывавший на месте коммунальной аварии в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону, пообещал оказать людям помощь.

Администрация Ростова Прорыв на теплотрассе

«Побывал на месте коммунальной аварии в Ростове, заслушал доклады по ликвидации последствий. Пострадавшим от аварии квартирам, их 12, будет оказана помощь в восстановлении имущества», — написал глава региона в телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 21 марта кипяток повредил окна в нескольких квартирах многоэтажного дома на улице 2-я Краснодарская. В результате ожоги получили 13 человек, в том числе ребёнок. Все пострадавшие госпитализированы.