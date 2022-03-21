Донецк, , 09:10 — REGNUM Реакции Красного креста после удара украинских войск по жилым кварталам Донецка с применением ракеты «Точка-У» не поступало. Об этом 21 марта заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова, передаёт РИА Новости.

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По словам Морозовой, ДНР до сих не получила никакой реакции от Международного Комитета Красного Креста и ООН на удар Украины по центру Донецка, в котором ВФУ применили ракету «Точка-У» с кассетным зарядом. В результате атаки погибли свыше 20 человек.

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