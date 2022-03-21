Ярославль, , 09:10 — REGNUM В Ярославле строительная компания «Горстройзаказчик», принадлежащая мэрии, займется благоустройством двух общественных территорий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

«Рабочий сад» в Ярославле City-yaroslavl.ru

Подрядную организация для благоустройства «Рабочего сада» в Красноперекопском районе и парка Судостроителей во Фрунзенском районе Ярославля определял электронный аукцион. На каждый из лотов было подано по одной заявке. Победителем аукционов признана компания «Специализированный застройщик «Горстройзаказчик», которую возглавляет депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Волончунас.

Благоустройство двух парков проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость работ в «Рабочем саду» составила 25,6 миллионов рублей, в парке на Судостроителей — 23,4 миллиона. Благоустройство двух объектов стартует в конце апреля — начале мая 2022 года, а завершится работы должны в конце июля-начале августа.