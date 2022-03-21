Таринкот, Афганистан, , 09:09 — REGNUM Источники в афганской провинции Урузган сообщают об увеличении в последние дни числа убийств в уезде Хаз Урузган. Об этом пишет газета «8 Собх».

Убийство Pixabay.com

Так, по словам собеседников, за последние восемь дней в уезде Хаз Урузган, в котором проживают в основном хазарейцы, было убито не менее шести человек. В частности, на почве личной неприязни один человек получил ножевое ранение.

Ага Вали Куреши, пресс-секретарь начальника полиции Урузгана, сообщил «8 Собх», что мужчина был убит в драке с другими жителями деревни Шишпар. По словам Куреши, в связи с инцидентом арестован ряд подозреваемых, ведётся расследование.

Другой источник сообщил, что местные чиновники совершили налёт на дома шиитов и забрали с собой несколько человек. Ранее, 12 марта, в местности Никроз недалеко от административного центра провинции Урузган неизвестными боевиками был убит бывший правительственный чиновник, а 15 марта, в местности Норк уезда Хаз Урузган неизвестными боевиками был убит бывший военнослужащий.

В последнем случае, 19 марта, местные чиновники заявили, что в шиитском районе Сиях-Бегал на почве личной неприязни были убиты два человека и что убийца скрылся. На фоне этих событий губернатор Урузгана поручил войскам соблюдать всеобщую амнистию в провинции и не причинять вреда гражданскому населению.

По меньшей мере 12 бывших солдат были убиты при загадочных обстоятельствах в Таринкоте и других уездах Урузгана.